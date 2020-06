Beklaagde die niet mocht rijden geeft naam van zus op als ze betrapt wordt tijdens rit naar nachtwinkel Koen Baten

02 juni 2020

16u16 0 Hamme N.A. uit Hamme moest zich vanochtend voor de politierechtbank verantwoorden toen ze betrapt werd achter het stuur terwijl ze geen onderzoeken had laten afleggen. Die onderzoeken waren nodig om te bepalen of ze opnieuw achter het stuur mocht kruipen. “Ze had gewoon de sleutels van de wagen genomen terwijl iedereen aan het slapen was", aldus haar advocaat.

Toen de vrouw die avond de sleutels nam was ze zich maar al te goed bewust dat ze niet mocht rijden. Toen ze voor haar een politiepatrouille zag sloeg ze al meteen in paniek. “Als eerste gaf ze dan ook nog de naam van haar zus op om in een laatste poging de dans te kunnen ontspringen", aldus D’Hondt. De vrouw zelf was niet aanwezig in de rechtbank. “Ze heeft enorm veel spijt van de feiten en had absoluut niet de intentie dit te doen. Ze zal de gevolgen van haar fout dan ook dragen", klinkt het.

Politierechter Peter D’Hondt legde haar een geldboete op van 4.240 euro met zes maanden rijverbod en alle examens.