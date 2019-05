Beklaagde (26) heeft al 13 veroordelingen en boetes tot 39.000 euro: hij schrijft brief aan koning om boetes te laten vallen Koen Baten

24 mei 2019

16u46

Hammenaar Omar M. moest zich deze ochtend voor de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden nadat hij op 11 februari 2018 opnieuw betrapt werd achter het stuur terwijl hij een rijverbod had en zijn proeven niet had afgelegd. De jongeman van 26, met enkel nog maar een voorlopig rijbewijs, werd in het verleden ook al 13 keer veroordeeld. “Je hebt zelf een brief geschreven naar de koning om de geldboetes te laten vallen”, aldus politierechter Peter D'hondt.

Antwoord kreeg de man echter nooit op de brief naar de koning, vandaag kreeg de man er ook nog eens 8.800 euro bovenop die hij zal moeten betalen. “Hij werd betrapt in het centrum van Hamme met een onaangepaste snelheid", aldus het Openbaar Ministerie. “Hierbij was hij niet aan zijn proefstuk toe want hij werd voor verschillende andere feiten veroordeeld", klinkt het.

Het openbaar ministerie vroeg ook een celstraf voor de beklaagde, maar daar ging zijn advocaat niet mee akkoord. “Ik wil vragen om dit om te zetten in een werkstraf voor mijn cliënt. Hij heeft denk ik zijn les wel geleerd en een werkstraf is effectiever", klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt ging hier niet mee akkoord en gaf de man een jaar gevangenisstraf. “Hij verklaarde altijd dat hij zou stoppen met rijden, maar komt telkens opnieuw terug. Nu is het afgelopen", aldus D'hondt. Naast de celstraf en de geldboete kreeg de man ook nog een rijverbod van 5 jaar en moet hij zich laten controleren of hij rijgeschikt is.