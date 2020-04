Batterij elektrische fiets ontploft en komt op dak van woning terecht Koen Baten

08 april 2020

15u52 0 Hamme In de Weststraat in Hamme is vanmiddag een batterij van een elektrische fiets ontploft en op het dak van een huis terechtgekomen. Gelukkig bleef de schade beperkt, aan het dak dan toch.

De brandweer van Hamme kreeg rond 14.45 uur een oproep voor een brand aan een woning. Zij gingen ter plaatse kijken en zagen er dat een elektrische fiets vuur had gevat nadat de batterij ontplofte. “De fiets was op dat moment niet aan het opladen en stond gewoon in de tuin”, zegt officier Mario De Looze. “Hoe het komt dat de batterij ontplofte is niet duidelijk, mogelijk speelde de temperatuur wel een rol.”

De batterij spatte in kleine stukjes uiteen tot op het dak van een woning. Gelukkig richtte dit geen verdere schade aan en bleef de schade beperkt tot de fiets. De bewoners waren wel hevig geschrokken van de knal, maar bleven ongedeerd.