Basketbalterrein aan de Kaai krijgt opfrissing Koen Baten

17 juli 2020

19u47 0 Hamme De gemeente Hamme heeft het basketbalterrein aan het Kaaiplein in Hamme een opfrissing gegeven. De staat van het terrein was niet meer zo goed en aan vernieuwing toe. “Het waren de spelers zelf die hier om vroegen omdat ze tijdens de coronacrisis niet meer binnen mochten basketballen”, licht schepen van sport Luk De Mey toe.

Het terrein zelf was al langer aan opfrissing toe en deze werken stonden ook gepland met het gemeentebestuur. Schepenen Luk de Mey en Koen Mettepenningen hebben deze werken echter naar voor geschoven waardoor het terrein nu al aangepakt wordt. “De nieuwe asfaltlaag is op dit moment al gelegd, maar we zullen nog meer doen", klinkt het.

In de nabije toekomst zullen er ook nieuwe lijnen worden aangebracht en zullen ook de basketbalborden zelf vernieuwd worden. De werken zijn vroeger gestart omdat het terrein er slecht bij lag en binnen basketballen een tijdlang niet mogelijk was door de coronacrisis.