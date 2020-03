Barbier met zenuwziekte moet zaak niet sluiten maar behoort wel tot risicogroep: “Vrees voor mijn zaak als ik geen financiële steun krijg” Koen Baten

18 maart 2020

12u51 34 Hamme Barbier Do Mustache uit Hamme zit letterlijk met de handen in het haar. Acht jaar geleden startte ze haar eigen barbierszaak op in Hamme en bouwde ze het uit tot een bloeiende zaak. Door de coronacrisis mag ze in principe open blijven, maar de vrouw kampt al jaren met MS waardoor ze tot een risicogroep behoort om ziek te worden met zware gevolgen. “Doordat ik risicopatiënt ben durf ik mijn zaak niet meer openen, maar zonder financiële hulp dreig ik ook alles kwijt te raken", vertelt Do.

De beslissing van de regering is duidelijk. Kappers mogen open blijven en klanten helpen als ze een voor een naar binnen komen in hun zaak. Voor Do, die al acht jaar zelfstandig barbier is, ligt de situatie heel anders. Zij heeft gevochten voor haar eigen zaak ondanks dat ze kampt met MS. De maatregel die gisteren afgekondigd werd dat haar zaak mag open blijven maakt haar aan het huilen. “Ik behoor tot de risicogroep door mijn ziekte. Ik ben een barbier, ik raak mensen hun gezicht aan en kom in nauw contact met hem, het is haast onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ging altijd goed om met de ziekte die ik heb, maar ik wil niet het risico nemen om ziek te worden nu”, zegt een bezorgde Do.

De zaakvoerster sluit haar zaak voor onbepaalde tijd om geen enkel risico te nemen, maar dreigt met een financiële kater achter te blijven. “Ik heb enorm veel schrik om alles te verliezen wat ik ooit heb opgebouwd", klinkt het. “Acht jaar lang heb ik aan mijn zaak gewerkt, maar nu kan ik huilen als een kind”, zegt ze. Omdat ze niet verplicht moeten sluiten, komen ze niet in aanmerking voor financiële steun. De tegemoetkoming van ongeveer 1.500 euro zou ze kunnen krijgen, maar dit is lang niet voldoende. “Mijn man werkt in de horeca en zit op dit moment ook thuis. We hebben twee kinderen en heel wat afbetalingen."

Op haar Facebookpagina schreef de vrouw gisteren een emotionele boodschap neer waarin ze haar gevoelens uitte. “Anno 2020 is haar knippen een luxe, en niet meer nodig om te overleven. Ik doe mijn beroep ontzettend graag, maar niet om alle risico’s te nemen om ziek te worden en driehonderd keer zolang te recupereren dan een normaal persoon", zegt Do. “Ik wil niet sterven omdat ik iemand zijn haren heb geknipt of zijn baard heb getrimd", gaat ze verder. “Moet ik voor een modeverschijnsel mijn eigen leven op het spel zetten omdat de regering beslist dat we mogen open blijven?”

De barbier hoopt nu alleszins dat ze financiële steun kan krijgen van de regering. “Op dit moment voel ik me een beetje in de steek gelaten. Ik moet alles sluiten, maar ik dreig ook alles te verliezen. Als er geen financiële hulp komt verdwijnt mijn droom als sneeuw voor de zon. Na acht jaar lang hiervoor geknokt te hebben zou dit enorm jammer zijn dat ik door een virus alles verlies. Het kan zo ontzettend snel gaan zonder dat je het zelf beseft", besluit de vrouw.

