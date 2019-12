Autoverkoper krijgt geldboete en rijverbod nadat hij geflitst wordt met snelheid van 181 kilometer per uur Koen Baten

17 december 2019

14u58 2 Hamme Autoverkoper F.P. moest zich dinsdagochtend verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij een zware snelheidsovertreding beging op de E17 ter hoogte van Hamme. De man was op weg naar zijn werk maar verkeerde in tijdsnood waardoor hij snelheden haalde tot 181 kilometer per uur.

De feiten speelden zich af om 9.45 uur ‘s ochtends, een kwartier voor de opening van de winkel. P. verkeerde in tijdsnood omdat hij de deuren moest opendoen en drukte daarom stevig het gaspedaal in. Hij gaf toe dat het geen excuus was om de zware snelheidsovertreding te maken. Politierechter Peter D’Hondt legde hem een geldboete op van 2.400 euro en 60 dagen rijverbod.