Auto rijdt achteraan in op voorligger aan Keukens Van Moerzeke Koen Baten

27 juli 2019

12u26 10

Op de N41 aan Keukens Van Moerzeke is zaterdag kort voor de middag een aanrijding gebeurd. Een bestuurder reed er in op zijn voorligger, vermoedelijk omdat hij deze te laat opmerkte. De schade aan beide voertuigen was groot, en de wagens waren niet meer rijvaardig. Ze konden wel nog langs de kant geplaatst worden waardoor de hinder beperkt bleef. Het is niet duidelijk of er iemand gewond raakte bij de aanrijding. Beide wagens moesten getakeld worden.