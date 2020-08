Auto eindigt op flank tegen houten schutting na zware aanrijding op kruispunt Koen Baten

18 augustus 2020

21u10 10 Hamme Op de Heirbaan in Hamme-Zogge is deze avond een zwaar ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Een bestuurder die uit Hooigat reed, kwam frontaal in aanrijding met een voertuig die op de Heirbaan reed. De Skoda ging dertig meter verder de gracht in en kwam op zijn zij tegen een houten schutting terecht. De ravage was groot en beide bestuurders liepen verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur deze avond. Een Skoda reed in de richting van Grembergen toen het aan het kruispunt mis ging. Een Opel bevond zich al half op de drukke steenweg toen beide voertuigen zwaar in aanrijding kwamen. De Opel werd enkele meters terug de straat in gekatapulteerd. De inzittende van het andere voertuig ging bijna dertig meter verder de gracht in en eindigde nadien op zijn zij tegen een tuinafsluiting. Onderweg nam hij ook nog enkele paaltjes mee en een vlaggenmast.

De schade aan beide voertuigen was groot en deze zijn rijp voor de schroothoop. De brandweer van Hamme kwam ter plaatse om de brokstukken en de rijbaan op te ruimen na de zware crash. De bestuurders raakten ook gewond, maar zijn er niet erg aan toe. Een rijstrook was een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar de hinder bleef beperkt.