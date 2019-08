Arbeider raakt gasleiding met betonschieter Koen Baten

08 augustus 2019

In de Geemstraat in Hamme heeft een arbeider van Proximus deze ochtend rond 8.15 uur een gasleiding geraakt bij werken. De arbeider was bezig met een betonschieter de baan aan het openbreken toen hij plots een gasgeur rook. Hij verwittigde de brandweer van Hamme die meteen ter plaatse kwam. Ze voerden een controle uit en konden het lek snel dichten. Fluvius kwam nadien ter plaatse om alles te herstellen. De bewoners moesten niet geëvacueerd worden en er vielen geen gewonden. Een half uur later was alle gevaar geweken.