Anonieme weldoener stopt geld in zakje en geeft dit aan caféhouders Koen Baten

27 maart 2020

15u14 5 Hamme Bij verschillende caféhouders in Hamme heeft een anonieme weldoener briefjes van tien euro in een zakje gestopt en deze opgehangen bij verschillende cafés in de gemeente. Onder meer De Klok uit Moerzeke kreeg tien euro, net als café De Corner en Rico’s in Hamme. “Het is een enorm hart onder de riem in deze moeilijke periode", zegt Kevin De Graef, uitbater van café De Klok.

Bij de kleine som geld zat ook een briefje met een boodschap. “Beste caféhouders, hier mijn beloofde bijdrage, beter dan elke week één drankje te komen afhalen en vooral veiliger voor u en uw geliefden", klinkt het. “Ik weet het, het is niet veel maar weet dat er naast mij ook anderen aan jullie denken,” gaat het verder. Op de boodschap staat ook dat de briefjes ontsmet zijn, net als de zakjes en de papieren. Hij raadt ook aan om het toch nog even afgesloten te laten zitten en zegt dat hij graag anoniem wil blijven.

Hoeveel cafés in Hamme dit gekregen hebben, is niet duidelijk. Kevin De Graef van café De Klok vond de boodschap en het geld vrijdagochtend en was geraakt door de actie. “Het doet deugd dat er zoveel samenhorigheid is, ik vind dit een bijzonder mooi gebaar. Het toverde alleszins een lach op mijn gezicht in deze moeilijk tijden om café te houden", aldus de man.