Anonieme Hammenaar plaatst zeven maskers als protest in park aan Marktplein dat binnenkort grotendeels opgaat in beton Zeven maskers verwijzen naar het bestuur van burgemeester en schepenen. Koen Baten

24 augustus 2019

15u31 0 Hamme Een inwoner uit Hamme, die liever anoniem wil blijven, heeft vanochtend in het park ter hoogte van de Jagerstraat en het Marktplein, zeven maskers in het gras gelegd die verwijzen naar het gemeentebestuur. De inwoner wil hiermee het verdwijnen van het park aankaarten. “Wanneer de werken aan het Marktplein start en, verdwijnt er meer dan de helft van het park voor beton, en dat is jammer", klinkt het.

De Hammenaar wil met deze kunstwerken, die van zijn hand zijn, een protestactie organiseren naar het gemeentebestuur toe en hen een signaal geven over het verdwijnen van het park. “De groene omgeving moet voor meer dan de helft wijken voor beton. Een herindeling van het park voor de komende nieuwe academie en het Marktplein was een beter idee geweest. Op die manier bleef er toch nog een groene zone aanwezig", klinkt het. “Nu wordt het volledig vol gebouwd en is er geen ademruimte meer.”

De inwoner is er van overtuigd dat het gemeentebestuur trots is op dit project en dat het een diamant zal worden voor de gemeente. “Enkele huidige schepenen, die nu tegen waren, zijn plots toch voorstander van het project en hebben zich laten verleiden", klinkt het.

Niet alleen het verdwijnen van de groene long schiet bij de man in het verkeerde keelgat. Ook de handelsruimtes die voorzien worden in het nieuwe project doen twijfels opkomen. “De ruimtes zijn niet bestemd voor de lokale handelaars, maar wel voor grote ketens of voor de Happy Few. Op deze manier komt er nog meer druk op de lokale ketens waardoor sommige winkels mogelijk in de problemen komen", klinkt het. “Ook de knip die er komt zal het verkeer doen afnemen, waardoor er minder volk naar het centrum zal komen.”

De bewoner vreest dan weer wel voor meer ongevallen aan de schoolomgeving in de buurt. Er zijn twee scholen vlakbij, die al heel wat verkeer slikken. “Nu komt er nog meer verkeer bij, wat volgens mij tot ongevallen gaat leiden.”

De maker van de kunstwerken als protest wil zich op dit moment niet bekend maken uit angst. Hij wil wel een sterk signaal geven naar de gemeente over de mogelijke gevaren van dit project. “Ik stel me de vraag waarom ze dit prestige project er willen door duwen, op andere plaatsen kunnen ze veel beter werk verrichten", klinkt het.

Schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen spreekt het verdwijnen van het park tegen. “Het park gaat helemaal niet verdwijnen. Het klopt dat het niet meer op dezelfde plaats blijft, maar we voorzien groen op andere plaatsen”, zegt Mettepenningen. “De binnenkoer van de academie krijgt een prachtige groenomgeving, en ook daarnaast zal er nog een groen plein geplaatst worden zodat we dit zeker blijven behouden. Een andere invulling, maar zeker wel voldoende groen", benadrukt de schepen. “Het blijft hoe dan ook een schitterend project waar wij blijven achter staan. De plannen zijn altijd duidelijk getoond aan de bewoners", besluit de schepen.