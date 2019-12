Ambiance café De Klok in Moerzeke wordt nieuw leven ingeblazen Dit weekend openingsweekend met tal van activiteiten en gratis pannenkoeken zondag. Koen Baten

05 december 2019

10u09 0 Hamme Café De Klok op het Dorp in Moerzeke krijgt opnieuw een tweede adem. Hammenaar Kevin De Graef (37), die ook het schlagerfestival en de Hollandse party organiseert in Hamme, neemt het café op het dorp over en wil er opnieuw een echt ambiance café van maken. “Twee jaar geleden toen ik hier op het terras zat was dit al een ideale locatie voor mij om mijn droom waar te maken", zegt Kevin.

Voor Kevin is het niet de eerste keer dat hij achter de toog staat van een café. Hij heeft jarenlang de cafetaria van de sporthal in Hamme gedaan, maar stopte er in november om zijn eigen zaak te gaan leiden en op te starten. “De Klok stond al leeg sinds september van dit jaar, dus heb ik gewoon besloten om er volledig voor te gaan”, zegt Kevin. “Het is hier ook een gezellige omgeving en dat is het belangrijkste voor mij.”

Het was altijd al zijn grote droom geweest om een eigen zaak te hebben en die te laten bloeien. “Ik was hier een paar jaar geleden iets aan het drinken en zag de zaal en de inrichting van het café en wist direct wat ik er mee zou doen als het van mij was.” Twee jaar later is hij de eigenaar en wil hij er dolgraag terug een ambiance café van maken. “Dat is waar de klok vroeger om bekend stond. In de week mag het van mij een leuk volkscafé zijn, maar in het weekend zal er altijd ambiance zijn en zorg ik voor dans en optredens. De zaal leent zich er ook perfect toe", aldus De Graef.

In de weekends zal er dus heel wat ambiance zijn, maar niet om de buren tot last te zijn. “Ik heb al met hen gesproken en er zal maximum tot middernacht luide muziek zijn daarna gaat het volume naar omlaag", verzekert Kevin. “Voor de opening heb ik wat schilderwerken uitgevoerd, het interieur was nog allemaal aanwezig en is gebleven", klinkt het. De nieuwe uitbater geeft ook de mogelijkheid om feestjes te organiseren in de zaal of rouwplechtigheden. “Er is veel bespreekbaar voor mensen die vragen hebben.” Eten zou hij niet meteen serveren in de zaak, wel kleine zaken zoals bierplanken en warme hapjes.

De eerste activiteiten in het café zijn intussen al gepland. Dit weekend is het op vrijdag, zaterdag en zondag de grote opening van De Klok, met op zondag zelf gratis pannenkoeken. Er zijn ook optredens gepland met onder meer Johan Veugelers. “We beloven meteen heel wat ambiance om te laten zien waar we voor staan", zegt Kevin. Op 15 december organiseert de nieuwe uitbater ook een vrij podium voor zangers. “We mikken op 20 artiesten en hebben ondertussen al bijna 75 procent bezetting, dus wie nog wil deelnemen moet zich haasten. Ik kijk er echt naar uit om dit café opnieuw op de kaart te zetten", besluit Kevin.