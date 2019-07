Allerlaatste kans: Nog slechts 500 tickets voor fantasia festival Koen Baten

04 juli 2019

De ticketverkoop van fantasia-festival gaat de komende dagen zeer hard. Woensdag waren er nog 1.500 tickets beschikbaar. Vandaag is het aantal al gezakt tot 500 beschikbare tickets. Het festival vindt nu zaterdag plaats in Hamme-Zogge. Vorig jaar was het festival op voorhand al uitverkocht en het ziet er ook naar uit dat het dit jaar het geval zal zijn. Wie nog naar het festival wil komen zal zich moeten haasten. Het festival kan rekenen op namen zoals Gers Pardoel, Regi, Yves V en Mark With A K. Kaarten kan je nog steeds bestellen via de website van fantasia.