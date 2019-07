Alle ingrediënten aanwezig voor geslaagd Fantasia festival: Groter hoofdpodium, goed weer en topartiesten Koen Baten

02 juli 2019

16u28 14 Hamme Dit weekend is het opnieuw de hoogmis voor Hamme-Zogge. De zesde editie van Fantasia festival staat dan op het programma. Met bijna 40 artiesten, waaronder enkele toppers zoals Gers Pardoel en Regi, zon en temperaturen tot 22 graden zijn alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagd weekend. “Het podium blijft vooralsnog een verrassing, maar wordt alleszins nog groter dan vorig jaar”, licht organisator Jurgen Mettepenningen al een tipje van de sluier.

Wat zes jaar geleden begon als een festival met 4.000 bezoekers is vandaag uitgegroeid tot een evenement met maar liefst 12.500 bezoekers. Een succesformule voor Hamme, waar een derde van alle inwoners aanwezig is voor het grootste feest in de regio. Ook dit jaar zijn er enkele nieuwigheden op het festival. “Eén van die nieuwigheden is opnieuw het podium. Met een breedte van 46 meter en 18 meter hoog doen we het nog grootser dan vorig jaar”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen. “Bovendien zullen we op het hoofdpodium ook gebruik maken van led-verlichting en meer special effects, waardoor alles een pak indrukwekkender zal ogen.” Daarnaast wordt er dit jaar niet één, maar twee keer vuurwerk afgestoken.

Niet alleen het hoofdpodium is groter, ook de foodzone is uitgebreid en aangepast. “Alles is nu geplaatst in één groot geheel, terwijl dit vorig jaar nog opgesplitst was. De zone krijgt ook een uniforme look”, legt Mettepenningen uit. “We zorgen ook voor meer luxe voor de bezoekers. Vorig jaar kwam er nogal een hevige geur uit de toiletten. Dit hebben we opgelost door er een speciale geurverfrisser te voorzien, wat toch heel belangrijk is voor het comfort van onze bezoekers.”

Taxiservice

Tot slot is er nog een grote vernieuwing voor de feestvierders: een taxidienst . “We voorzien vanaf 22 uur ongeveer een dertigtal taxi’s die bezoekers naar huis kunnen brengen. Op deze manier kunnen de bezoekers iets drinken en hoeven ze niet te denken aan een chauffeur.”

Dit jaar zet het festival ook opnieuw een grote stap met betrekking tot de affiche. Met enkele grote namen zoals Regi, Yves V, Mark With a K en Gers Pardoel komen er zaterdag heel wat topartiesten optreden. “Wij hopen de bezoekers echt kippevel te bezorgen in het thema van Rio De Janeiro”, aldus Mettepenningen. De VIP-kaarten, zo’n 1.500, zijn intussen allemaal de deur uit. Ook de andere kaarten vliegen de deur uit. De kans is groot dat het festival volledig uitverkoopt.

De organisatie treft ook heel wat voorbereidingen. Momenteel zijn er ongeveer 360 medewerkers aan de slag om alles klaar te krijgen, maar ook zaterdag zal er heel wat volk aanwezig zijn. “Aan de ingang van het terrein zullen camera’s en 75 securitymensen alles in het oog houden”, zegt Mettepenningen. “Wij hebben ook een absolute nultolerantie tegen drugs en zullen met een drugshond bij de kassa aanwezig zijn. Daarnaast hopen wij gewoon net als vorig jaar opnieuw een top-editie te beleven”, besluit Mettepenningen.