Alarmdrempel overschreden in Hamme, ook aantal schoolgaande leerlingen besmet Koen Baten

07 september 2020

09u24 52 Hamme De lokale veiligheidscel in Hamme kwam gisterenavond samen nadat ze zondagnamiddag op de hoogte gesteld werden van het overschrijden van de alarmdrempel in Hamme. Het gaat over een clusterbesmetting, waar ook schoolgaande kinderen bijzitten.

De laatste week werden er in Hamme 19 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dit zorgt er voor dat de alarmdrempel opnieuw overschreden is in de gemeente. Het gaat om een cluster die bekend is intussen, maar waar ook leerlingen tussen zitten die naar school gaan.

De veiligheidsraad besliste samen met de directie van de school en het CLB om de betrokken ouders van de klas op de hoogte te brengen. “We laten het nu aan de school zelf of zij hier verder over communiceren”, zegt burgemeester Herman Vijt. “Uit respect voor de school zullen wij dit niet doen.”

De regels vanuit het draaiboek onderwijs worden nu gevolgd. De gemeente roept ook op om alle maatregelen nauwgezet op te volgen om verdere besmetting te vermijden. Burgemeester Herman Vijt laat wel weten dat de inwoners de regels over het algemeen goed opvolgen. “We hebben nog geen enkel café moeten sluiten of nog niemand betrapt die zware overtredingen beging”, zegt Vijt. “Er zijn uiteraard nog enkele besmettingen en deze zitten in quarantaine, maar dat wordt goed opgevolgd”, klinkt het.