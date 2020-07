Afval in put vat vuur en zorgt even voor hevige rookontwikkeling Koen Baten

20 juli 2020

16u48 0 Hamme De brandweer van Hamme en Dendermonde werden deze middag opgeroepen voor een brand aan een woning nadat er een hevige rookwolk opgemerkt werd vanop de N41. De brand was snel onder controle en er was geen schade.

De brand ontstond rond 16.00 uur aan de Kerkhofstraat met de N41. Een bestuurder merkte de rook op en verwittigde de brandweer die snel ter plaatse kwam. Bij aankomst bleek het om een lading afval te gaan die in een put lag. Hoe de brand kon ontstaan is niet echt duidelijk. De bewoners waren werken aan het uitvoeren in het pand. De brandweer had alles snel onder controle waardoor er geen schade werd aangericht aan de woning en er geen gewonden vielen.

Alles werd grondig gecontroleerd waarna de bewoners opnieuw naar binnen kunnen.