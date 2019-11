ACV organiseert infoavond rond duurzaam woon-werkverkeer Koen Baten

23 november 2019

11u04 0 Hamme Het ACV afdeling Schelde-Durme organiseert in Den Bond in Hamme een inspiratieavond over hoe we duurzaam woon-werkverkeer kunnen organiseren met de fiets. Steeds meer mensen gebruiken de fiets. “We willen daarom de bewoners hulp bieden wat ze kunnen doen", zegt Ozgur Yurdaer.

De inspiratieavond gaat door op 2 december om 19.30 uur op het Kleinhulst in zaal Den Bond. Gastspreker die avond is Marjolein Hantson, beleidsmedewerker op de dienst mobiliteit in Oost-Vlaanderen. Zij zal in Hamme uitleg komen geven over waar de fietssnelwegen zijn in de regio en welke rol de provincie speelt om een bedrijventerrein of gemeente fietsvriendelijker te maken.

De avond is volledig gratis, maar om praktische redenen moet je even bevestigen. Mail je gegevens naar ozgur.yurdaer@acv-csc.be, of geef een belletje op het nummer 03 765 21 63.