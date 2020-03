Actie om horeca hart onder de riem te steken heeft al meer dan 40 deelnemers Koen Baten

30 maart 2020

15u41 0 Hamme De actie ‘Wij lopen hart voor Hamme' is een groot succes. Op enkele dagen tijd hebben al 37 lopers en 9 wandelaars zich ingeschreven. Zij willen allemaal hun duit in het zakje doen om de lokale horeca te sponsoren. Ook die springen massaal op de kar. Er werden al 61 zaken ingeschreven.

Silvie Lanotte en Steven Lauwaet hadden nooit verwacht dat de actie zo een succes zou zijn. Het is dan nog maar aan het begin van de actie. “Er komen nog elke dag nieuwe mensen bij, het is echt fantastisch”, klinkt het. In het begin hadden ze nooit verwacht dat de actie zoveel succes zou hebben. “We hadden gehoopt op tien lopers, maar dit overtreft alles. Ook de vele warme reacties doen ontzettend veel deugd en geven ons veel moed om verder te gaan met deze actie", vertelt Silvie.

Wie nog wil deelnemen kan via de Facebookpagina van de actie alle informatie nog vinden.