Achterbouw gaat in vlammen op nadat wasmachine vermoedelijk vuur vat Koen Baten

06 juni 2020

11u34 0 Moerzeke In de Sint-Martensommgegangstraat in Moerzeke is een achterbouw volledig in vlammen opgegaan nadat er een brand is ontstaan vermoedelijk na een technisch defect aan een wasmachine. Het ging om een korte maar hevige brand die voor heel wat rookontwikkeling in de buurt zorgde, maar de brandweer kon verdere uitbreiding vermijden.

De brand ontstond omstreeks 10.30 uur vanochtend in een klein gebouw naast de woning. “Daar stond een wasmachine en droogkast die in werking waren", vertelt Paul Van Der Cruyssen. “In de achterbouw stond ook nog een jacuzzi en wat hout die beiden ook vuur gevat hebben. Even dachten we dat er asbest op het dak lag, maar hier is gelukkig geen sprake van. We zijn er in geslaagd de brand snel te controleren en uitbreiding te vermijden, waardoor enkel de achterbouw vernield is.”

Een van de bewoonsters, een oudere dame, was onder de indruk van de feiten en moest ter plaatse even verzorgd worden, maar ze raakte niet gewond. Tijdens de interventie van de brandweer was de straat een tijdlang afgesloten.