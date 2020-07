Academie organiseert workshops tijdens de zomervakantie Koen Baten

10 juli 2020

15u19 1 Hamme De academie van Hamme pakt dit jaar uit met een volledig nieuw concept. Voor de geïnteresseerden zullen ze een zomeracademie aanbieden. Hierin zijn heel wat workshops voorzien die de inwoners van Hamme goesting moeten doen krijgen om te gaan beeldhouwen of schilderen.

“De zomeracademie start met een algemene workshopdag waarbij we de cursisten een hele dag via het thema ‘portret' onderdompelen in de verschillende disciplines”, vertelt directeur Wim Smet. “De andere dagen hebben ze dan zelf de mogelijkheid om een langere workshop in een kunstdiscipline te volgen", klinkt het.

Het zomerproject vindt plaats van 22 augustus tot 30 augustus in verschillende ateliers. Het is bedoeld voor volwassenen die een workshop kunnen volgen van keramiek, beeldhouwkunst, teken- of schilderkunst. “Iedereen die zin heeft is welkom en zal met open armen worden ontvangen", aldus Smet.

De workshops vinden plaats op verschillende vestigingen. Via de website van de academie in Hamme kan je meer informatie vinden. Surf naar www.academiehamme.be om in te schrijven.