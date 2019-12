844.000 keer bedankt lezers van Hamme Koen Baten

31 december 2019

12u31 0 Hamme Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Hamme flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de gemeente en de gebeurtenissen zijn meer dan 800.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het was een boeiend nieuwsjaar in de gemeente. Een nieuwe coalitie ging van start en de meerjarenplannen werden bekend gemaakt voor de gemeente. Het meest gelezen artikel dit jaar was de zware brand bij afvalverwerkend bedrijf Mels op het industrieterrein in Hamme. De brandweer bluste daar bijna de klok rond nadat een grote berg afval vuur vatte.

Ook het afscheid van amazone Sarra Van Avermaet uit Hamme beroerde heel wat harten. Zij overleed na een trap in het gezicht van een paard.

In Hamme en deelgemeenten waren er dit jaar ook heel wat mooie verhalen te rapen. Ella-June was zo gehecht aan haar knuffel Oscar, maar deze was versleten waardoor er dringend nood was aan een nieuwe. Het enige probleem was dat deze knuffel niet meer gemaakt werd, maar de fabrikant besloot om speciaal voor Ella-June de knuffel terug in productie te brengen.

Ook de horeca en het gebeuren in Hamme trok sterk jullie aandacht. Kaai 31 die met een nieuw concept kwam, Den Bunt die helaas failliet ging, maar nu terug overgenomen is door enthousiaste mensen, café De Klok in Moerzeke dat opnieuw open ging.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.