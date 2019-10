4.000 euro geldboete voor motorrijder die verkeersregels aan zijn laars lapt Koen Baten

15 oktober 2019

16u30 0 Hamme R.M. uit Hamme is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro na enkele zware verkeersinbreuken. De man werd betrapt met een doorboorde nummerplaat, geen verzekering en een rijverbod op het moment van de feiten.

Toen de motorrijder werd tegengehouden verklaarde hij bovendien ook dat hij al 15 jaar drugs gebruikt. Hij gaf zelf toe dat hij 5 gram cannabis per dag oprookte, wat ongeveer overeen komt met 10 joints. “Vervolgens verklaarde hij ook dat hij jong en onervaren was en daarom deze overtredingen veroorzaakte", aldus het OM.

De man is geen onbekende voor het gerecht en heeft al verschillende veroordelingen op zijn naam staan, ook op correctioneel vlak. Op dit moment zit hij al in de gevangenis van Wortel. Bij deze feiten kreeg hij ruzie met een vriend, waardoor hij besloot te gaan rijden met zijn motor, maar dus betrapt werd. M. was niet aanwezig in de rechtbank omdat hij niet durfde verschijnen voor de politierechtbank.

Naast de geldboete van 4.000 euro kreeg M. ook nog een rijverbod van drie jaar opgelegd en moet hij alle examens opnieuw afleggen om nog te mogen rijden. Hij moet ook kunnen aantonen dat hij geen drugs meer gebruikt als hij ooit nog zou willen sturen.