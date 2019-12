27-jarige die jongeman zes messteken gaf in park krijgt zwaardere straf in beroep: “Het slachtoffer kan zijn droom om profvoetballer te worden opbergen” Cedric Matthys

23 december 2019

12u45 0 Hamme Adnan D. heeft maandagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep zes jaar effectieve celstraf gekregen. De 27-jarige man tekende zelf beroep aan. Hij ging op 29 juli 2018 een jongen te lijf met een mes in het Kerkwijckpark in Hamme.

Na 11 veroordelingen voor de politierechtbank en 3 veroordelingen voor de correctionele rechtbank vond het Gentse hof van beroep het maandagvoormiddag stilaan welletjes geweest. Beklaagde Adnan D. stond er terecht voor feiten die zich afspeelden op 29 juli 2018. Die nacht bracht de 27-jarige man zes messteken toe aan Jeffrey in het Kerkwijckpark in Hamme. Het slachtoffer verbleef op dat moment in een jeugdinstelling in diezelfde gemeente.

Profvoetballer

D. lokte Jeffrey naar het park na een ruzie eerder op de dag. De beklaagde wou zogezegd de problemen uitpraten, maar ging het slachtoffer met een mes te lijf. “Mijn cliënt kreeg een klaplong, verloor anderhalve liter bloed en raakte bewusteloos”, lichtte de advocaat van Jeffrey destijds in eerste aanleg toe. “De jongen kroop door het oog van de naald. Tot op de dag van vandaag is hij zowel mentaal als fysiek nog altijd niet hersteld. Fysieke inspanningen lukken niet. Zijn droom om profvoetballer te worden, moest hij opbergen.”

Schadevergoedingen

Net als in eerste aanleg bleef D. ook in beroep beweren dat hij geen messteken toediende. Hij beweerde dat Jeffrey een mes bijhad. Volgens D. vond er enkel een schermutseling plaats waarbij de jongen op de grond viel. Die piste volgde het hof van beroep niet. ““D. is een gevaarlijk persoon", zei de rechter. “Zijn volgehouden ontkenning mist elke geloofwaardig. Hij had bovendien een motief. De beklaagde was kwaad omdat Jeffrey hem bij de politie had verraden voor de uitgifte van vals geld.” D. kreeg voor de feiten zes jaar cel. Ook moet hij schadevergoedingen betalen aan de familie van het slachtoffer.