20-jarige bestuurder met waslijst aan veroordelingen krijgt 2,5 jaar gevangenisstraf Koen Baten

24 september 2019

12u46 1 Hamme Youssef E.S. werd door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar cel nadat hij opnieuw tijdens een rijverbod achter het stuur was gekropen. E.S. is nog maar 20 jaar, maar heeft nu al een hele reeks overtredingen verzameld waardoor hij zelf geen uitstel meer kan krijgen in zijn straffen. “Het is goed dat hij eindelijk eens in Dendermonde langskomt", aldus D’Hondt.

Het negeren van rode lichten, ongevallen met gekwetsten, agressie, geen gordel achter het stuur, druggebruik, de lijst van de 20-jarige is eindeloos. Vandaag breidde hij een vervolg aan deze lijst omdat hij moest verschijnen voor het negeren van een rijverbod. Hij reed toen vrolijk rond met de wagen van zijn toenmalige vriendin in Hamme.

De jonge bestuurder verscheen zelf niet voor de rechtbank, maar had daarvoor wel al van zich laten horen bij het personeel, die hij begon uit te schelden. D’Hondt gaf de mededeling aan zijn advocaat om hem het volgende te vertellen. “Ik pik het absoluut niet dat ze mijn personeel verwijten. Van de kuisvrouw tot de griffie, elke medewerker is voor mij super belangrijk en dit soort gedrag is niet te tolereren", klinkt het.

Naast de gevangenisstraf van 2,5 jaar kreeg de man ook een geldboete van 12.000 euro opgelegd en een rijverbod van tien jaar. Als hij ooit nog eens achter het stuur wil kruipen moet hij ook slagen in alle examens. De toenmalige vriendin kreeg ook een fikse geldboete omdat ze haar voertuig had toevertrouwd aan E.S. “Elke keer dat hij hier nog voor mijn zetel moet verschijnen stuur ik hem binnen volgende keer", besloot D’Hondt.