1.600 euro boete voor dertiger die twee keer betrapt werd in gezelschap in carnavalslokaal Nele Dooms

11 mei 2020

11u30 0 Hamme Kevin V.C., de 35-jarige man uit Hamme, die ondanks de coronamaatregelen tot twee keer toe betrapt werd in gezelschap in het carnavalslokaal “Vermaak Onder Ons” in Hamme is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een boete. Hij moet 1.600 euro betalen voor de overtredingen. De man werd in snelrecht gedagvaard.

Een eerste overtreding vond plaats op 15 maart. V.C. was toen met vijf anderen aanwezig in het carnavalslokaal “Vermaak Onder Ons” aan de Buntstraat in Hamme. Een tweede overtreding vond ruim een maand later plaats. Toen werd V.C. opnieuw in hetzelfde lokaal betrapt. Deze keer omdat hij er samen met een vriend een pintje aan het drinken was. Die vriend kreeg de gebruikelijke boete van 250 euro, maar omdat V.C. voor de tweede keer de maatregelen schond, werd hij gedagvaard voor de Dendermondse rechtbank. Het carnavalslokaal is sindsdien op bevel van de burgemeester gesloten.

Privéfeestjes

V.C. probeerde tijdens het proces zijn betrokkenheid te minimaliseren. “Eigenlijk had ik niets te zien met het feestje dat er op 15 maart bezig was”, zei hij. “Ik was er gewoon wat aan het afwassen. Er was me gezegd dat de feestvierders bloedverwanten waren en dat er dan geen probleem was voor de coronamaatregelen. Dat bleek echter niet te kloppen. In april was ik eigenlijk gewoon de zaal aan het schoonmaken.”

De openbaar aanklager had tijdens het proces een boete van liefst 4.000 euro gevorderd. “Als we privéfeestjes gaan toelaten waardoor het virus zich kan verspreiden, zijn we niet goed bezig”, klonk het. “Tot twee keer toe betrapt worden, dat verdient een strenge straf.” Toch oordeelde de rechtbank iets milder. V.C. moet een boete betalen van 1.600 euro.