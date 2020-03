1.100 nieuwe boompjes geplant in Hamme Koen Baten

01 maart 2020

11u43 0 Hamme Groen Hamme heeft samen met Natuurpunt kern Waasland meer dan 1.000 nieuwe bomen aangeplant op het grondgebied. Het gaat om inheemse soorten die hier goed groeien en duurzaam zijn. “We hebben dit vooral gedaan ter compensatie van de verkiezingscampagnes", aldus Peggy Geerinckx.

Heel wat mensen kwam gisteren een boom aanplanten in het Derde Grootbroek in Moerzeke. Meer dan 1.000 bomen werden er aangeplant die ook aangekocht konden worden door geïnteresseerden. “We willen vooral ons steentje ook bijdragen aan gezonde lucht, en dat kunnen we doen door bomen te planten,” klinkt het. “Tegelijk strijden we ook hier tegen klimaatverandering, wat broodnodig is", aldus Peggy.

De partij wil iedereen bedanken die aanwezig was om een boom te planten. “Ook de samenwerking met natuurpunt kern Waasland willen we in de verf zetten en hen bedanken voor de gelegenheid om deze actie te kunnen doen", klinkt het.