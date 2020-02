‘Vuil janetten’ trekken door de straten in Moerzeke en Kastel Koen Baten

25 februari 2020

16u02 1 Hamme In Moerzeke gaan de carnavalisten de laatste dag in. Dat wordt steeds gevierd met een ‘Vuil Janettenstoet’ die door de straten van Moerzeke trekt. Dinsdagmiddag verzamelden alle mannen verkleed in café Castel, waarna ze verschillende cafés aandeden en zich van hun mooiste kant lieten zien.

In totaal waren er een vijftigtal carnavalisten aanwezig. Die verzamelden allemaal voor café Castel, verkleed als vrouw. Je kwam ze in alle vormen en maten tegen. Zo waren er bruidsmeisjes aanwezig, maar ook de prins was er met enkele vrienden, die zich verkleed hadden als ‘vleescontroleurs’ in een supermarkt.

Een stevige regenbui kon de carnavalisten niet tegenhouden om verkleed als vrouw verder feest te vieren. Vanavond wordt carnaval afgesloten met de popverbranding.