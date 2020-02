‘The Carpet Crooners' komen met nieuw concert Koen Baten

15 februari 2020

14u47 0 Hamme ‘The Carpet Crooners' uit Hamme komen op 22 februari met een nieuw concert naar het CC Jan Tervaert in Hamme. Na ‘Abracadabra’ brengen ze dit jaar ‘Bewitched’, en zitten ze opnieuw in de tovenarij.

Elke twee jaar geeft de Hamse muziekband een optreden in hun eigen gemeente. Dit jaar focussen zij op een legende in het verleden als jazzsaxofonist. “Jack Sels was zeer invloedrijk voor de Belgische scene voor saxofonisten", zegt Katrien De Cock van de band. “In ons nieuwe optreden willen we hem nu tot leven brengen, en dat is toch vrij uniek”, klinkt het.

Ze zullen onder meer ‘Bay’s Drum’ van de componist spelen. “We willen het publiek bekoren met opzwepende ritmes maar ook oude vintage nummers net zoals een leuk Latin gedeelte en een vocaal deel met veel pit en ingetogen nummers”, klinkt het.

Het nummer van Jack Sels is een primeur. “Geen enkele Bigband heeft dit op het repertoire staan. Er zijn ook geen opnames van gekend. Dit werd mogelijk dankzij de schenking van Jan De Wilde, Bibliothecaris van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en expert in muziek van de 19de en 20ste eeuw in Vlaanderen", aldus Katrien.

Het concert gaat door op 22 februari om 20 uur in het Jan Tervaert. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verco Tapijten en kosten tien euro in voorverkoop. Aan de kassa betaal je 12 euro.