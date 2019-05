't Spurt geeft cheques aan goede doel na passage ronde van Vlaanderen Koen Baten

30 mei 2019

Het comité dat tijdens de Ronde van Vlaanderen opnieuw een groots volksfeest heeft georganiseerd voor alle bewoners van Hamme heeft enkele cheques overhandigd voor het goede doel. Het wijkcomité organiseerde dit feest voor de tweede keer, en duizenden bezoekers zakten af naar het terrein om te genieten van optredens en de koers.

Dit leverde ook heel wat geld over dat net zoals vorig jaar aan het goede doel wordt gegeven door de organisatie. Niemand minder dan wielercommentator José De Cauwer kwam het geld overhandigen aan de goede doelen. Dat was dit jaar bijzondere jeugdzorg aPart, Blijdorp Dendermonde en Hope Banjou - Vélo Afrique, waarbij ook enkele buurtbewoners betrokken zijn.

Er werd 2.000 euro voor aPart geschonken, 2.000 euro voor Blijdorp en 1.000 euro voor Vélo Afrique. Tot slot werd er ook nog vijfhonderd euro voorzien voor het maken van de kerststal deze winter.