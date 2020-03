‘Hamme helpt’ moet initiatieven bewoners verantwoord en veilig helpen tijdens coronavirus Koen Baten

17 maart 2020

16u16 2 Hamme De gemeente Hamme heeft een platform opgestart om initiatieven voor bewoners te helpen en te ondersteunen. De gemeente juicht de solidariteit toe, maar vindt het wel belangrijk dat de nodige hygiënemaatregelen hierbij worden toegepast.

“We merken via verschillende kanalen op dat er heel wat spontane acties en burgerinitiatieven georganiseerd worden naar aanleiding van het coronavirus”, klinkt het. “Dit is fantastisch en juichen we zeker toe, maar het is belangrijk dat we contact met personen vermijden. We willen daarom vragen om de initiatiefnemers hun voorstel door te geven aan de veiligheidscel van de gemeente.”

De cel zal dan later beslissen op welke manier de actie zal doorgaan en welke maatregelen strikt opgevolgd moeten worden. Wie een initiatief heeft mag dit mailen naar jeugd@hamme.be of telefonisch melden via 052 47 56 25. Deel gerust deze oproep als je mensen kent die plannen hebben voor een actie.