‘De Kleine Wuiten' verdwijnt na 66 jaar bestaan uit straatbeeld door de kracht van sociale media Koen Baten

01 oktober 2019

16u26 5 Hamme Na 66 jaar drukken verdwijnt de traditierijke plaatselijke krant ‘De Kleine Wuiten' uit het straatbeeld. Dat kondigde de redactie dinsdagochtend aan op sociale media. De reden voor het stopzetten van de krant is net diezelfde sociale media, die een grote impact heeft gehad op de krant. “Die wordt tegenwoordig meer gebruikt dan onze krant voor commerciële en andere activiteiten”, klinkt het.

‘De Kleine Wuiten' werd verdeeld in Hamme, Moerzeke, Kastel, Waasmunster, Grembergen en Elversele. Zij brachten een verzameling van activiteiten in de buurt voor alle inwoners, maar vandaag botsen ze op hun limieten. “De digitale wereld heeft onze taak overgenomen en daar moeten we de conclusie uit trekken. Daarom beslissen we om tijdig te stoppen", klinkt het op hun pagina.

“We zijn er ons wel degelijk van bewust dat het verdwijnen van ‘De Kleine Wuiten’ een leemte zal betekenen in het plaatselijke gemeenschapsleven. We hebben decennia lang geprobeerd om mee te werken aan de promotie van de plaatselijke handelszaken en de activiteiten”, gaat het verder.

Ten slotte willen ze ook iedereen bedanken die jarenlang meewerkte aan de krant en de bedeling ervan. Deze week al zal er geen ‘Kleine Wuiten' meer verschijnen in de brievenbus. Het kantoor blijft wel nog open tot 31 oktober.