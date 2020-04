Zwaar ongeval en pestgedrag kregen hem niet klein: Tim (32) wil het maken als G-sporter Birger Vandael

08 april 2020

12u05 0 Ham Het waren enkele zware jaren voor Tim Van Rooy (32) uit Ham. Bij een zwaar werkongeval liep hij blijvende letsels op aan zijn linkerelleboog, rechtervoet en rechterbeen. Bovendien werd hij op het werk gepest door enkele van zijn collega’s. Tim toonde zich echter taai en vond het plezier terug bij het wielrennen, een oude hobby van hem. Als G-sporter wil hij het nu maken en daarvoor is hij op zoek naar geschikte steun.

In januari 2017 liep het mis bij Tim, die werkte op de sporen. “Bij werkzaamheden aan een trein ben ik ongelukkig gestruikeld en viel ik vol op mijn linkerelleboog. Men liet me toen te voet naar het ziekenhuis gaan. De behandeling liep bovendien niet van een leien dakje en ik werd verschillende malen doorverwezen. Uiteindelijk kwam ik terecht in het UZ Pellenberg, waar men ontdekte dat zowel het gewricht van mijn elleboog als dat van mijn rechtervoet zwaar geraakt was. Gelukkig zag men daar wel de ernst van de situatie in en werd ik perfect geholpen. Tot op vandaag werk ik aan mijn herstel.”

(Lees verder onder de foto’s)

Op dat moment was Tim ondanks zijn verwondingen al terug aan de slag. “Mijn bazen namen mijn kwetsuren niet serieus, wat ervoor zorgde dat het alleen nog maar erger werd. Bovendien werd ik onmiddellijk bij mijn terugkeer gepest en uitgelachen toen ze zagen dat ik in het gips zat. Ik heb een vorm van autisme en kon hier niet goed mee om gaan. Daarom stapte ik naar de psychiater, waar ik eindelijk op de juiste manier ondersteund werd. Op het werk kreeg ik uiteindelijk een ziektepensioen.”

Nooit meer hetzelfde

Door zijn blessures zal Tim blijvende hinder hebben aan zijn elleboog, voet en achillespees. “Toen de dokter mij in april 2019 hiervan op de hoogte bracht, besefte ik pas dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Voor mijn accident was ik actief als wielrenner en ik wilde dit heel graag hervatten. Gelukkig kreeg ik de steun van mijn oude schoolvriend Denny. Ook mijn kinesist Laura en begeleider Joeri hebben me aangemaand om de draad terug op te pikken.”

(Lees verder onder de foto’s)

Aangepaste fiets

Fietsen zoals voorheen is echter een probleem. “Ik kan door mijn aandoeningen onder meer mijn rechterbeen niet volledig meer plooien. Het is bovendien moeilijk om een goede positie aan te nemen op de fiets en alles af te stellen op mijn lichaam. Daarom heb ik mijn koersfiets al moeten laten aanpassen. Het is dan ook de bedoeling om aan G-wielrennen te doen. Wel zoek ik nog hulp bij het vinden van een ploeg, sponsoren en begeleiding.”

Tim hoopt via het G-wielrennen een moeilijke periode in zijn leven van zich af te zetten. “Ik wil aan mijn oude collega’s die mij pestten tonen dat ik met mijn lichaam en autisme toch perfect aan sport kan doen. Anderzijds wil ik ook iedereen die mij steunt, bedanken met een paar knalprestaties. Dankzij hen heb ik weer een doel in mijn leven gevonden!”