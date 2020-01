Vrouw neemt juwelendiefstal op zich, maar man wordt gestraft BVDH

Een 36-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem en een 27-jarige vrouw uit Overijse zijn veroordeeld tot respectievelijk achttien maanden cel en een geldboete van 260 euro voor de diefstal en de heling van tien halskettingen, één ring en twee oorringen. Zij sloegen toe in oktober 2017 in Ham bij de nicht van de man. Met de juwelen trokken ze later naar een juwelier in Turnhout waar ze voor 2.200 euro werden verkocht. Het lijkt duidelijk dat de vrouw bepaalde dingen deed uit schrik voor de man. Zo deed ze zich zelfs een keer voor als zijn moeder bij een telefonisch onderhoud met de politie. “De rechtbank kan zich niet van de indruk ontdoen dat de man naar de zitting kwam om er op toe te zien dat de vrouw alle schuld op zich zou nemen”, staat te lezen in het vonnis. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 7.080 euro.