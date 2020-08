Vernieuwing skatepark Ham als voorbeeld van burgerparticipatie Birger Vandael

07 augustus 2020

10u17 0 Ham In de gemeente Ham wordt werk gemaakt van de vernieuwing van het skatepark. “Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie", klopt schepen van Jeugd Nico Engelen (Open Vld) zich op de borst. “Gebruikers maakten melding van de slechte toestand van het asfalt, dus besloten wij om het asfalt te vernieuwen en de toestellen te vervangen.”

Het asfalt op het park bevindt zich in een slechte toestand. Doorheen de jaren werd het te ruw waardoor de kleine wieltjes van skateboards blijven haperen. “Dit zorgt voor een onaangename maar ook onveilige skate ervaring”, weet Engelen. “Om het asfalt te vernieuwen, moeten de huidige toestellen verwijderd worden. Omdat deze toestellen dateren van begin deze eeuw en elk jaar veel uren aan onderhoud vragen, werd beslist om deze oude toestellen definitief te verwijderen en te vervangen door nieuwe onderhouds- en gebruiksvriendelijke exemplaren. Dat is meteen ook een goede zaak voor het ruimtegevoel, want de lelijke hoge houten wanden verdwijnen.”

Gebruikers betrokken

Bij het opmaken van het lastenboek werden de gebruikers van het skatepark betrokken. Tijdens twee inkijkmomenten konden ze de ontwerpen beoordelen. “Door deze maximale participatie zijn we er zeker van dat de gebruikers enthousiast zullen reageren", zegt de schepen. “Het is niet de bedoeling dat we concurreren met de parken in de buurgemeenten, wel dat we onze jongeren een mooi eigen park bezorgen.”

Inmiddels zijn de toestellen reeds geplaatst. Later deze week komt er ook een schuilhoek tegen de zon, zodat jongeren enige beschutting hebben.