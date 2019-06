Vernieuwde Nikelaan vanavond geopend BVDH

01 juli 2019

00u17 4

In de loop van vandaag opent het Agentschap Wegen en Verkeer de vernieuwde Nikelaan (N156) op het grondgebied Laakdal en Meerhout. Je kan bijgevolg terug van Ham naar Laakdal rijden en omgekeerd. Om de kwaliteit en rijcomfort van de rijweg te verbeteren, werd de oude betonbaan opgebroken en vervangen door een rijweg in asfalt. De werken zijn vlot op schema verlopen. De vernieuwde zone strekt zich uit over ongeveer 750 meter tussen poort A en poort F van de Nikesite, ter hoogte van de bocht aan het kanaal. Tijdens de werken was de Nikelaan een kleine maand onderbroken voor doorgaand verkeer.