Van der Valk mag hotel bouwen in Ham: “Goed voor 75 jobs”

Burger King moet op zoek naar andere locatie Birger Vandael

21 oktober 2019

16u21 2 Ham Hotelketen Van der Valk wil in Ham een nieuw hotel bouwen. Met de ligging aan het op- en afrittencomplex 25 van de E313 heeft de keten een strategische locatie in het oog. Een mooie aanwinst voor de gemeente. Een filiaal van Burger King komt er voorlopig dan weer niet. Op termijn zou de ovonde aan het op- en afrittencomplex worden heringericht en dat is onverenigbaar met het restaurant.

Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) kondigde vorige week zelf het goede nieuws van Van der Valk aan. “We waren al lang in bespreking. Nu is er eindelijk groen licht voor het indienen van een omgevingsvergunning. Het was tot nu wachten op advies van het Agentschap Wegen en Verkeer.”

183 plaatsen, 75 werknemers

Familiebedrijf Van der Valk heeft wereldwijd bijna honderd hotels en bijna overal staat er een lid van de grote familie aan het roer. Tot op de Nederlandse Antillen heeft het bedrijf filialen en nu zou dus ook Ham aan het territorium worden toegevoegd. “Er zouden 183 plaatsen komen en er zou plaats zijn voor 75 werknemers”, weet De Vis. “Het hotel richt zich in de eerste plaats op personeel van grote bedrijven uit de buurt, zoals Nike, Hyundai, Black & Decker... De verkeersafwikkeling gebeurt op hun eigen terrein, dus daar zal men aan de ovonde geen last van hebben. Op het dak komen zonnepanelen, de parking komt onder het gebouw, er is plaats voor een bijkomende carpoolparking en verder zal het hotel ook een restaurant, feestzaal en vergaderzalen omvatten.”

Ovonde verdwijnt

Dat het AWV even de tijd nam, had alles te maken met het innemen van een standpunt rond het op- en afrittencomplex 25. Officieel kan men bij het AWV daarover nog niets over zeggen. “Voor het op- en afrittencomplex 25 in Ham voorzien wij volgend jaar budget om een herinrichting te bestuderen. Op dit moment kunnen we dus nog geen uitspraken doen over een gedetailleerde uitwerking.”

De Vis kan wel wat toelichting geven. “De draaicirkel van de ovonde is te scherp”, legt hij uit. “Daardoor is de ovonde soms te druk bezet. Vooral bij de wisseling van de ploegen bij Nike rond 14 uur. Daarom zou er een rechtstreekse afrit komen vanop de E313 tussen Dovy Keukens en Floralux. De ovonde zou op termijn verdwijnen en er komen slimme verkeerslichten in de plaats. Dat betekent ook dat er naast de derde rijstrook een afslagstrook begint vanaf afrit 25a.”

Andere locatie voor Burger King?

De Vis benadrukt dat de mogelijke aanpassingswerken niet simpel waren. Bovendien betekenen ze ook slecht nieuws voor Burger King. De hamburgerketen diende eerder dit jaar een omgevingsvergunning in, maar botste op een ‘njet’. Mogelijk vindt de keten een andere locatie in de gemeente Ham.