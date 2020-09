Uitkijken naar de snelle benen van Thijssen, Philipsen, Capiot en Vanbilsen in BinckBanck Tour Koen Wellens

28 september 2020

10u25 0 Ham Na het WK in Italië splitst het profpeloton zich op in verschillende groepen. Ook bij de Limburgers waar Tim Wellens, Dylan Teuns, Ben Hermans en Jelle Vanendert zich opmaken voor de heuvelklassiekers. Snelle jongens Gerben Thijssen, Jasper Philipsen, Kenneth Vanbilsen en Amaury Capiot starten dinsdag in de BinckBank Tour. Vooral Thijssen en Philipsen maken kans op een goed resultaat in de sprintetappes op dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag is de BinckBank te gast in Riemst.

Oorspronkelijk stond de BinckBank Tour gepland in augustus en had de Belgisch-Nederlandse rittenkoers zeven dagen moeten duren. De corona-editie wordt over vijf dagen verreden en heeft met Ardooie, Aalter en Geraardsbergen drie aankomsten in ons land. De koninginnenrit op vrijdag start aan de brug van Vroenhoven in Riemst en slingert zich als een mini-Amstel Gold Race naar Sittard. Dat lijkt geen spek voor de bek van de Limburgers aan de start. Zij zullen het van de vlakke ritten moeten hebben. Vorig jaar toonde Jasper Philipsen zich heel duidelijk met een tweede, derde en vierde plaats. Winnen zat er toen niet in voor de rappe Hammenaar die de voorbije weken goed bezig was met onder meer ritwinst in de Tour du Limousin.

Eigen kans

Philipsen moet in de BinckBank Tour met niemand rekening houden. Hij mag zijn eigen kans gaan en dus is hij vooraan te verwachten. Dat gaat ook op voor Gerben Thijssen, die met Philippe Gilbert wel een kopman heeft die ook snel is aan de meet, maar de Waal zal eerder voor het eindklassement gaan. Thijssen liet de voorbije weken zijn benen spreken, onder meer met een tweede plaats in de Gooikse Pijl. De rittenkoers van deze week is voor hem een voorbereiding op de Vuelta, zijn eerste grote ronde bij de profs. Kenneth Vanbilsen lijkt eerder een outsider voor de sprintetappes. Hij kan ook uitgespeeld worden in de slotrit met aankomst in Geraardsbergen.

Capiot en Menten

Sport Vlaanderen-Baloise stuurt met Amaury Capiot en Milan Menten twee Limburgers naar de BinckBank Tour. Capiot is de nummer één in de spurt bij de Vlaamse ploeg. Hij grossiert al een heel seizoen in ereplaatsen, maar winnen zat er nog niet in. Net als Capiot is ook Milan Menten aan zijn laatste maanden bij Sport Vlaanderen-Baloise bezig. De renner uit Rosmeer komt volgend seizoen uit voor Bingoal - Wallonie Bruxelles.