Tuincentrum Floralux heropent zaterdag: “De klanten mogen er geen ‘funshopping’ van maken” Birger Vandael

16 april 2020

18u02 0 Ham Nadat de Nationale Veiligheidsraad afgelopen woensdag de beslissing heeft genomen dat vanaf zaterdag tuincentra en doe-het-zelfwinkels de deuren weer mogen openen, is men ook bij Floralux Ham volop bezig met de voorbereidingen. “We willen onze klanten vragen om er geen ‘funshopping’ met het gezin van te maken, ook al is dat normaal juist waar we op inzetten”, vertelt zaakvoerster Marleen Theys.

Er wordt niet getreuzeld bij het grootste tuincentrum van de provincie: zaterdag gaan meteen de deuren open voor de klanten. Dat is goed nieuws voor Limburgers uit de regio die graag in de tuin werken in het lentezonnetje. “We hebben de afgelopen weken benadrukt dat de veiligheid voorop gaat. Nu hebben we toch het gevoel dat de mensen toe zijn aan groen en dat het een goede zaak is dat we weer kunnen openen", vertelt Thys.

Draaiboek al twee weken klaar

Meteen werden woensdagavond de kwekers en leveranciers gebeld. Ondertussen bereidt Floralux zich voor om de veiligheid van klanten en medewerkers te garanderen. Het ‘inladen’ van de winkel zelf zal op vrijdag gebeuren. “Twee weken geleden hadden we al een draaiboek klaar voor de heropening", geeft de zaakvoerster aan. “We zijn een winkel van 15.000 vierkante meter, maar we zullen ons vanzelfsprekend strikt aan de vooropgelegde maatregelen houden en nog extra bijsturen waar nodig.”

Een ‘overload’ zal je bij Floralux dus niet zien. “We vragen ook aan de mensen om alleen te komen en doelgericht te winkelen, liefst met een boodschappenlijstje. De winkeltijd bedraagt een halfuur en we communiceren duidelijk dat iedereen altijd anderhalve meter afstand dient te houden. Met speciale ‘buttons’ voor de medewerkers wordt die ‘social distance’-maatregel extra in de verf gezet”, besluit Theys.