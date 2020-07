Tapijtconcerten en drive-inmovie op alternatief zomerprogramma in Ham Birger Vandael

01 juli 2020

12u05 0 Ham Het VrijeTijdsPunt van Ham heeft hard gewerkt aan een alternatieve zomerprogrammatie vol fun in eigen buurt. Blikvangers zijn de drive-inmovies, tapijtconcerten en een volksspelenwandeling. En voor de Hamse kinderen werd er eveneens een leuk aanbod uitgewerkt.

“In Ham stonden deze zomer een aantal evenementen op het programma die door corona werden afgelast”, vertelt Patrick Bosmans (CD&V), schepen van Vrije Tijd. “Om de inwoners en bezoekers toch een leuke zomer te kunnen aanbieden, koos het Hamse gemeentebestuur ervoor om met de voorziene budgetten een aantal alternatieve activiteiten uit te werken. Zo is er van 23 tot 26 juli een drive-inmovie vierdaagse waarbij we op het voormalig voetbalterrein aan De Schans/Molenwijk een programma aanbieden voor jong en oud. In augustus zijn er voor het eerst tapijtconcerten. Daarbij kan je tijdens een wandeling langs de mooiste plekjes in Ham genieten van talent uit eigen streek.”

Trolley

“Nog een leuke nieuwigheid is onze volksspelenwandeling. Ga op stap met een trolley boordevol leuke volksspelen en speel met en tegen elkaar. Die activiteit wordt trouwens een blijver in ons aanbod. Een trolley reserveren en afhalen, kan in het VrijeTijdsPunt. Daar vind je uiteraard ook alle info over de andere bestaande formules zoals onder andere de Tafelroute, Happen en Stappen. Of de fietszoektocht waar dit jaar speciaal twee varianten van zijn gemaakt.”

Creakampen

“En ook voor de Hamse kinderen en jongeren valt er deze zomer heel wat te beleven. Er zijn sportkampen, techniekkampen, er is speelpleinwerking en er zijn creakampen. Die laatste zijn er voor kinderen van 3 tot 5 jaar en van 6 tot 12 jaar. Ze dompelen de kinderen op een speelse en creatieve manier onder in het thema van elke week. Er is een creakamp in juli en eentje in augustus.”

Het volledige overzicht van het zomeraanbod voor de kinderen vind je op www.ham.be/kampen-zomer-2020.