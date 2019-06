Subsidie voor Folkfestival Ham BVDH

12 juni 2019

Van 9 tot en met 11 augustus vindt op het festivalterrein van Genebos de 23ste editie van het Folkfestival Ham plaats. Het festival is een initiatief van The Celtic Art Gallery vzw en versterkt de cultuurbeleving in Limburg. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) geeft een subsidie van 8.000 euro aan de organisatie. Het festival is één van de 142 dossiers die van de minister een positieve beoordeling kregen. In totaal vroegen 221 organisaties subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling.