Spitsstrook op E313 in gebruik genomen: “We willen dit graag doortrekken tot in Ham” Birger Vandael

28 september 2020

18u55 3 Ham De eerste spitsstroken op de Limburgse autosnelwegen werden maandagochtend door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geopend. De derde rijstrook op de E313 tussen Lummen en Beringen kan vanaf nu worden ingezet v oor een vlottere doorstroming op een veilige manier. Op termijn zijn er plannen om de spitsstroken door te trekken tot in Ham.

De pechstrook deed tot nu toe in beide richtingen dienst als weefstrook. Nu de dynamische signalisatie boven de weg staat, kan de strook ingezet worden als spitsstrook. Ook de belijningen werden daarvoor lichtjes aangepast. De mogelijkheid om de strook nu ook af te sluiten bij pech of ongevallen, verhoogt de veiligheid op de snelweg aanzienlijk. Het Vlaams Verkeerscentrum monitort permanent de situatie op de spitsstroken, aan de hand van camerabeelden en gegevens uit meetlussen in het wegdek.

Geopend op werkdagen

De spitsstroken zullen standaard geopend zijn op werkdagen tussen 6 uur en 20 uur. Er werd berekend dat tijdens dat tijdsblok grotendeels 80% van de maximumcapaciteit van de snelweg over 2x2 rijstroken wordt overschreden. ‘s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen zijn de spitsstroken dus gesloten met een rood kruis op de borden, tenzij bij uitzonderlijke drukte in de omgeving.

Doorstroming rond Klaverblad

“De ingebruikname van deze spitsstroken is een grote sprong voorwaarts voor de mobiliteit in de regio”, zegt minister Peeters. “Het dynamische gebruik van de pechstrook verbetert de doorstroming in de omgeving van het Klaverblad aanzienlijk, en dat op een veilige manier. Op termijn willen we het gebruik van de spitsstroken op de E313 dan ook graag doortrekken tot aan het complex Ham.”

Bekommernissen van burgers

Die spitsstroken tot Ham zouden er komen over een afstand van 13 kilometer en in beide richtingen. “Op dit moment lopen alvast de voorbereidingen om dat in de komende jaren ook te kunnen realiseren”, geeft Peeters mee. Het gedeelte van de E313 tussen Lummen en Beringen werd al uitgerust met pechhavens en dynamische infoborden boven de weg. Om die op termijn ook stapsgewijs van en naar Tessenderlo en Ham door te trekken, zouden daar nog extra pechhavens en enkele aanpassingen aan de op- en afritten nodig zijn. De komende weken kunnen burgers hun ideeën en bekommernissen hierover meegeven. Die input wordt dan mee in rekening gebracht tijdens het onderzoeken van alle mogelijke omgevingsfactoren (geluid, water, levenskwaliteit,...).

Tot Hasselt?

Hierna kan ook een mogelijke implementatie op andere wegdelen van de E313 onderzocht worden, bijvoorbeeld tussen Lummen en Hasselt. “Ook hier is er momenteel sprake van grote congestieproblematiek, zeker tijdens de spitsmomenten”, bevestigt Peeters.