Slechts één geldboete uitgesproken bij rechtszaak rond dodelijk arbeidsongeval met Hammenaar (47) BVDH

17 januari 2020

12u09 0 Ham Op donderdag 25 augustus 2016 overleed arbeider Rudi Geutjens uit Ham op 47-jarige leeftijd bij elektriciteitswerken in Eksel. Hij liet een vrouw en twee kinderen na. De rechtbank van Hasselt heeft drie beklaagden vrijgesproken voor hun mogelijk aandeel in dit arbeidsongeval. Enkel de vennootschap in nutsleidingen werd veroordeeld tot een geldboete van 3.600 euro.

Rudi was die dag in zijn hoogtewerker bezig met het leggen van elektriciteitskabels aan een woning in de Vreedestraat. Rond 14.45 uur werd hij in kritieke toestand aangetroffen. De brandweer en de ambulanciers deden nog alles wat ze konden. Uiteindelijk werd de arbeider naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gebracht, waar hij uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen.

Veiligheidsbeleid onvoldoende

Er zijn verschillende pistes wat betreft de doodsoorzaak en er werden veel hypotheses beschreven. De rechtbank is uiteindelijk van oordeel dat de zwaarste fout werd begaan door de vennootschap, wiens veiligheidsbeleid onvoldoende was. Zij kochten destijds de betrokken hoogtewerker aan (de eerste beklaagde was toen nog geen zaakvoerder). De vennootschap werd wel vrijgesproken voor de verzwarende omstandigheid dat de inbreuk gezondheidsschade en/of het ongeval tot gevolg heeft gehad. “Het echte drama ligt natuurlijk bij het gezin van de man”, klonk het zeer accuraat tijdens de behandeling van de zaak.