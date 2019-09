Reizende tentoonstelling leert Hamse kinderen over mondgezondheid BVDH

24 september 2019

16u51 0

De reizende tentoonstelling ‘Glimlachen.be’ passeert in oktober in Ham. “Kinderen (en volwassenen) kunnen er gratis terecht voor een leuke, speelse kennismaking met alles wat te maken heeft met tanden: hoe zien tanden eruit, welke voeding is het beste, hoe kan je goed poetsen...”, legt schepen van Gezondheid Stefanie Engelen (Open Vld) uit. “De tentoonstelling wordt gratis aangeboden dankzij de samenwerking met het Verbond der Vlaamse Tandartsen.”

Je kan de tentoonstelling bezoeken van 1 tot 10 oktober in de polyvalente ruimte van de bibliotheek (Dorpsstraat 17) tijdens de vaste openingsuren.