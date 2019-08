Oude Pastorie decor voor allereerste Pastoriefeesten: “Ideaal om cultuur in de kijker te zetten” Birger Vandael

02 augustus 2019

12u52 0 Ham Aanstaande zondag vinden in De Oude Pastorie van Oostham voor het eerst de Pastoriefeesten plaats. De vzw Rigoletto nam het beheer van het prachtige gebouw na lang onderhandelen over van de gemeente en wil er een hotspot voor cultuurbeleving van maken. “Wij willen de Hamse cultuurverenigingen een boost geven", aldus bezieler Ilse Christ.

Vzw Rigoletto heeft als hoofddoel de zangbeleving en bij uitbreiding de kunst- en cultuurbeleving in Ham en omstrekenop de kaart zetten. Zo zijn er wekelijks koorrepetities, wekt de vzw mee aan concerten en worden er ook meerdaagse muziekkampen georganiseerd.

Lange onderhandelingen

In april 2017 deed de vzw de gemeente het voorstel om van de leegstaande pastorie een soort mini-cultureel centrum te maken. “Dat ging niet zonder slag of stoot", glimlacht Ilse. “Pas na anderhalf jaar onderhandelen konden we in oktober van 2018 het beheer van de pastorie overnemen. Een griezeltocht op Halloween was ons eerste project en met 800 betalende bezoekers was het meteen een schot in de roos. Daarna volgde een kersthappening met muziek in het gebouw en een kerstmarkt buiten.”

De eerste Pastoriefeesten komende zondag vormen een nieuwe mijlpaal voor de vzw. Vanaf 14 uur stellen kunstenaars hun werken tentoon in het gebouw. Verder is er ook een kunst- en ambachtenmarkt in de tuin en een gezellig zomerterras met live muziek. Zo komt de Vlaamse dichter Geert De Kockere haiku’s aan de man brengen. Voor de kinderen is er animatieen er is ook een ‘Bumperball-tornooi’.

Toekomstplannen

De Pastoriefeesten zijn slechts een begin van het nieuwe cultuurhuis in Oostham. “In de toekomst willen we de cultuurverenigingen hier echt samenbrengen, al is dat geen sinecure", stelt Christ. “We zullen er onder meer tentoonstellingen, salonconcerten, lezingen en workshops organiseren. Van tekenles tot yoga, alles moet er zijn plaats hebben. Eén keer per seizoen kunnen we dan ook iets groter doen. En het ene event past dan weer beter op zolder, terwijl het andere perfect in de tuin kan. Er zijn mogelijkheden genoeg!”

Zelf is Ilse kinderpsychologe, terwijl haar man Bart Willems muziekpedagogie studeerde. “Dat verklaart misschien waarom we zo graag kinderen vanaf jonge leeftijd met kunst in contact willen brengen", lacht Ilse. “Natuurlijk is sport ook heel belangrijk, maar we willen toch een soort tegengewicht bieden en duidelijk maken dat cultuur ook heel leuk kan zijn.”