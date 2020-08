Opnieuw familieknuffels bij woonzorgcentrum Coham: “Levenskwaliteit haalt het van overdreven angst” Birger Vandael

31 augustus 2020

15u19 0 Ham Heel wat stralende gezichten deze maandag bij woonzorgcentrum Coham. De directie heeft immers besloten dat bezoekjes op de kamer vanaf nu weer toegelaten zijn. Voor het eerst sinds lang werd er weer geknuffeld tussen ouders en hun kinderen. “We zijn geen cowboys hoor, uiteraard blijven er wel bepaalde regeltjes van toepassing”, vertelt directrice Natalie Van Meirvenne.

De afgelopen maanden hadden de woonzorgcentra het hard te verduren. Na deze intense periode keert de normale werking stilletjes aan terug in woonzorgcentrum Coham in het Limburgse Ham. Burgemeester Marc Heselmans (CD&V) kwam ter plaatse om de eerste familiebezoekjes bij te wonen. Hij verwelkomde hen, legde nogmaals de beschermingsmaatregelen uit en maakte meteen ook gebruik van de gelegenheid om de HamHelptBon uit te delen. (Deze bon mag besteed worden bij eender welke zelfstandige ondernemer of vrije beroeper die in Ham actief is en aan de actie wil deelnemen, red.)

Voor de bewoners was het alvast een aangename ervaring na zoveel weken met weinig bezoek. “Ik was even geschrokken, maar ben heel blij dat familieleden terug op de kamer mogen”, klonk het onder meer. “Dat is toch een andere manier van praten én bovendien waren mijn kapstokken op”, stelde een andere bewoner.

Richting normaal

Volgens Natalie hing er de hele dag lang een positieve vibe in het centrum. “Je voelt dat er meer beweging is en dat we stilaan terug richting de normale werking gaan. Corona is niet weg, dat beseffen we maar al te goed, maar we kiezen nu vol voor de kwaliteit van het leven en laten ons niet wegzetten door angst.”

Natalie onderstreept dat ze blijft staan achter de beslissing om in maart en april alles af te sluiten: “We leefden toen in onzekerheid en onwetendheid. Het was crisis en ik ben blij dat we toen zo gehandeld hebben. Vandaag is die crisis echter niet meer zo accuraat. We willen de families dan ook niet blijvend buiten houden. Bezoek was inmiddels al weer mogelijk, maar niet op de kamers en onder strenge voorwaarden. Dat reglement hebben we nu versoepeld.”

Politie

Wie op bezoek komt bij familie moet uiteraard nog steeds een mondmasker dragen, de handen wassen, hun gegevens achter laten en zich houden aan de bezoekersuren. “Bovendien ontsmetten we elke contactplaats voor en na het bezoek. We registreren ook de lichaamstemperatuur en vragen iedereen om afstand te houden. Gelukkig zien we dat mensen deze regeltjes zelf al aanhouden. We moeten heus geen politie spelen, zoals het dit voorjaar helaas wel eens het geval was.”

Toch houdt de directrice enig voorbehoud. “Er komt met de winter opnieuw een moeilijke periode aan. Wanneer het kouder wordt, zal de griep ook weer opkomen en krijgen we te maken met verkoudheden. Daarom laten we nu contact toe, zodat iedereen gemotiveerd blijft om een moeilijke periode aan te snijden. Er is meer nodig dan een telefoontje. Wat we nu meenemen, pakken ze de bewoners ook niet meer af."