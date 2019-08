Ondanks prachtig zomerweer nu al (een beetje) Kerstmis bij Floralux Ham Birger Vandael

21 augustus 2019

15u42 7 Ham Met prachtig zomerweer op komst, is er vast niemand in ons land al bezig met Kerstmis. Toch ligt bij tuincentrum Floralux in Ham deze week de eerste kerstdecoratie in de rekken. “Dat het vroeg is, zullen we niet ontkennen. Maar heel wat klanten zijn al benieuwd naar de kersttrends”, klinkt het bij de winkel.

Floralux presenteert zich al jaren als dé hotspot om kerstdecoratie te shoppen. Je vindt er méér dan 6.000 verschillende kerstartikelen. Jaarlijks komen er ook heel wat kijk- en kooplustigen uit binnen- en buitenland om te kijken wat er allemaal te vinden is. “Niet alleen de klanten zijn nieuwsgierig, ook zelfstandigen en decorateurs starten graag vroeg met hun inkopen. Het uitwerken van de kerstdecors vergt bovendien de nodige tijd”, zo motiveert men bij de winkel de vroege verschijning van Kerstmis.

Beginnen in februari

“Reeds in februari staken we de koppen bij elkaar om de thema’s en de decors te bepalen”, vertelt Valerie Watteyne, die verantwoordelijk is voor de kerstafdeling. “In de maanden daarop zochten we attributen en werkten we onze decors tot in de puntjes uit op papier. Onze klanten verwachten elk jaar veel van onze kerstafdeling, we nemen dan ook de nodige tijd om het goed te doen.”

“Kerst is iets speciaals, het gaat niet om de mooiste kerstboom of de origineelste kersttafel”, vertelt zaakvoerster van Floralux Ham Marleen Theys. “Het gaat erom dat familiemoment zo mooi en zo gezellig mogelijk te beleven. Dat een sfeervol ingericht huis daartoe bijdraagt, daar zijn we bij Floralux absoluut van overtuigd.” Het hoofdthema dit jaar is dan ook ‘Family Moments’.

Nu zaterdag opent het eerste kerstthema voor het publiek. Dit thema heet ‘Close to Nature’ en daarin vind je een combinatie van herfst- en kerstdecoratie. Bruine en groene tinten gecombineerd met de trendkleur mosterd voeren de hoofdtoon. Je ontdekt er ook al de eerste fluwelen interieuraccessoires. De komende zes weken wordt elk weekend een nieuw thema geopend, tegen eind september zal de gigantische kerstafdeling compleet zijn.

Geel, fluweel en matte objecten

Bij de winkels heeft men wel een idee wat de trends dit jaar zullen zijn. “De kleur geel is dé trendkleur, je vindt deze kleur terug in alle mogelijke tinten. Trendwatchers voorspellen bovendien dat het ook nog dé kleur blijft voor 2020.” Fluweel zou dan weer een comeback maken en dit gebeurt zelfs erg theatraal in combinatie met een overvloed aan bloemen. Verder zouden matte objecten de voorkeur krijgen op de glitter en blingbling.