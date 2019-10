Ogen, keel en maag in brand: Chilifest in Ham is alleen voor de échte durvers MMM

06 oktober 2019

12u24 32 Ham Dé battle van het weekend vond plaats in Ham, op het Chilifest. De Amerikaan Johnny Scoville nam het er op tegen de Britse Shahina Waseem. Of het pijn deed aan de ogen? Bij ons in elk geval wel.

“It’s over", zegt Johnny Scoville, na 45 minuten pepers eten. Niet die groene van bij de Griek of de kebakzaak, maar de allerheetste die je wereldwijd kan vinden: rasechte chilipepers.

De Britse Shahina Waseem won probleemloos het duel der chili-duels. Kans dat iemand haar überhaupt ooit zal verslaan, is klein. Ze nam al 65 keer deel aan wedstrijden, en won 54 duels. Waseem deed ooit zelfs een tegenspeler in het ziekenhuis belanden. De Championbelt in Ham ging dit keer ook naar haar. Opvallend is hoe ze met haar jas nog aan, uitgedost en precies net terug van een dagje shoppen aan haar missie begon.

De organisatie ging zelfs over tot een livestream die wereldwijd werd bekeken op YouTube.