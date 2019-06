Nikelaan tijdelijk doodlopend door werken BVDH

04 juni 2019

12u13 0 Ham Vanaf 11 juni 2019 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van een gedeelte van de Nikelaan (N156) op het grondgebied Laakdal en Meerhout. Vanuit Ham is de Nikelaan nog toegankelijk, maar loopt ze dood ter hoogte van de werfzone. Er wordt een omleiding aangegeven over de E313 via de complexen ‘25 Ham’ en ‘24 Geel-Oost’.

Om de kwaliteit en rijcomfort van de rijweg te verbeteren, wordt de oude betonbaan opgebroken en vervangen door een rijweg in asfalt. De werkzone strekt zich uit over ongeveer 750 meter tussen poort A en poort F van de Nikesite, ter hoogte van de bocht aan het kanaal. Daardoor wordt de Nikelaan dus tijdelijk in twee geknipt. De hoofdtoegangen van de Nikesite blijven wel bereikbaar, maar je kan vanuit Ham niet doorrijden tot Laakdal. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.