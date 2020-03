Marcel Vanthilt over liefde in tijden van Corona: “Lockdownsex? Oei, maar de kinderen zijn ook thuis” Dirk Selis

12 maart 2020

14u36 0 Ham Normaal gezien zou Marcel Vanthilt (62) met zijn muzikaal theaterprogramma over liefde na talloze relaties ‘Love is in the Air’ vrijdagavond op de planken in Ham hebben gestaan. Het coronavirus heeft daar echter anders over beslist. Gelukkig ging ons interview met de eeuwige spring-in-’t-veld wel nog door. Over de liefde, over Leopoldsburg en hoe kan het ook anders over het c oronavirus.

Na meer dan 30 jaar in de media zijn er maar weinig mensen die het gezicht van Marcel Vanthilt (62) niet kennen. Geboren in Lommel, maar Marcel groeide op in Leopoldsburg met die andere creatieve ziel uit 't Kamp Dominique Deruddere waarmee hij in zijn middelbare schooltijd al kortfilms maakte. Met Arbeid Adelt scoorde hij hits als Lekker westers, Stroom en De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Op het eind van de jaren tachtig trok hij naar Londen, waar hij vj was bij MTV. Later presenteerde hij uiteenlopende radio- en televisieprogramma’s in eigen land. Heel bekend zijn de zomerse talkshows Villa Vanthilt en Vanthilt on tour. Vorig jaar bracht hij zijn eerste soloalbum uit, CA$HCA$H. Vandaag is Marcel vooral op radio te horen en trekt hij het land rond met zijn theatershow ‘Love is in the air’. “Samen met Leen Diependaele en Birgit Kersbergen is het de bedoeling om samen door Vlaanderen te trekken met ‘Love is in the air’, een muzikaal theaterprogramma over liefde na talloze relaties. “Gisteren stonden we normaal op de planken voor een try-out in Ham. Maar goed, corona besliste daar anders over. Nu wordt het stuk verplaatst naar vermoedelijk de maanden april of mei. Daarna moet het een leven krijgen in de culturele centra en op festivals en hopelijk kunnen we ook wat huiskamershows doen.”

Waarom begin je op je 62ste opnieuw over de liefde, Marcel?

“Het kwam eigenlijk door een vriendin van mij, die enkele teksten had geschreven over de vraag ‘wat voor soort amoureus leven kan je nog hebben als je relaties voorbijzijn en je kinderen het huis uit zijn?’ Op den duur denk je: ‘waarover gaat dat eigenlijk allemaal?’ Door de jaren heen had ik vier langlopende relaties, niet zolang geleden eindigde mijn huwelijk, mijn kinderen zijn bijna het huis uit… Ik heb eigenlijk geen zin meer om te beginnen met al dat gedoe van af te spreken, Tinderdates. Kijk, de liefde voor mijn kinderen is onvoorwaardelijk. Daarvoor leef ik. Al de rest, vrienden, kennissen, collega’s: allemaal prima, maar als dat morgen niet meer is, tja, dan is het ook maar zo. Jammer maar helaas. Aan de andere kant heb je wel het gevoel dat het leuk is om je dagen samen met iemand door te brengen. Alleen oud worden lijkt me vreselijk. Het kleine en grote geluk samen delen, weet je wel. Samen in Hasselt een ‘koffieke’ gaan drinken en gaan wandelen. Of eens naar de zee rijden. De grote spannende dingen, die heb ik allemaal wel eens gezien en meegemaakt. Die hoeven voor mij niet meer.”

In de jaren ‘80 heb je in Londen gewoond en nadien in de Verenigde Staten. Je eerste liefdeservaringen teken je echter op in ‘t Kamp?

“Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Leopoldsburg. Een zeer gelukkige jeugd overigens. Ik denk nog vaak terug aan die mooie tijd aan het Atheneum. Mijn eerste echte liefdesescapades vinden inderdaad plaats op de achterste banken van de cinema in Leopoldsburg. Die ervaringen komen trouwens voor in het theaterstuk. Wat een gedoe toen - en vooral: wat een gesukkel. Overal willen aanzitten, terwijl je toch de indruk wou wekken dat je naar de film aan het kijken was. Neen, ouder worden: ik kan het iedereen aanbevelen. En seks? Seks heeft alleen voordelen: het is gratis, je verbrandt veel calorieën en het is goed voor je brein. Alleen, je moet er niet in overdrijven, zoals Raymond (Van Het Groenewoud, red.). Ocharme die mens, dat moet vermoeiend zijn. Misschien biedt zich met de nieuwe maatregelen van de verschillende regeringen in dit land wel een nieuwe trend aan: lockdownsex. Of neen, de kinderen zijn ook thuis hè.”