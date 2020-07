Limburgse wielerwereld helpt G-sporter Tim van Rooy bij comeback na donkere periode Birger Vandael

17 juli 2020

13u39 0 Ham Dit voorjaar verscheen in onze krant een artikel over Dit voorjaar verscheen in onze krant een artikel over Tim Van Rooy (32) uit Ham . Na een zwaar arbeidsongeval en pesterijen op het werk ging hij door een donkere periode. Gelukkig vond hij de liefde voor de fiets terug en vandaag maakt hij zijn plannen om als G-sporter terug aan competitie te doen. Dat heeft hij mee te danken aan de massale steun uit de wielerwereld.

Tim raakte betrokken bij een ongeval toen hij bezig was bij werkzaamheden aan een trein. Door zijn blessures zal Tim blijvende hinder hebben aan zijn elleboog, voet en achillespees. Dat maakt het niet eenvoudig om op een fiets plaats te nemen. Gelukkig voor Tim was er de hulp van Bike Power uit Zelem.

“Aan de hand van een persoonlijke bikefit-analyse hebben we bestudeerd wat bij Tim de pijnpunten waren en hoe we deze konden oplossen”, vertellen zaakvoerders Tim dejonghe en Ellen van den Goor. “Zijn fietspositie is volledig anders, waardoor hij veel efficiënter rijdt. Dat levert ook nog eens een voordeel op wat betreft comfort. Met de motivatie, passen en drive van Tim, zal hij er zeker komen!” De fiets komt van de Limburgse fietsenmaker Ridley. Tim zal dus met een gelijkaardig exemplaar rijden als onder meer Thomas De Gendt en Caleb Ewan van de Lotto Soudal-ploeg.

Wielerploeg van Boonen en Evenepoel

Onderdak vindt Tim bij Balen BC, die Kempense wielerploeg die in het verleden onder meer Tom Boonen en Remco Evenepoel begeleidde bij hun eerste pasjes in het wielrennen. “Al meer dan vijftien jaar besteden wij met onze club ook aandacht aan de G-sporters”, vertelt Marc Stessens. “We vinden immers dat een club ook haar sociaal karakter moet tonen. Het begon allemaal via de vzw Avalympics met hun toenmalige coördinator Theo Verdonck. Elk jaar schonken we wielerkledij aan hun werking. En toen men in 2011 begon met een regionale kalender voor G-sporters, sprongen we meteen op de kar.”

9 G-sporters in de rangen

Inmiddels heeft men bij Balen BC 8 G-sporters in het team. “Tim wordt onze negende G sporter. Hij contacteerde ons via email voor informatie en besloot dan aan te sluiten bij de club. Het was voor Tim nog even wachten op zijn nieuwe fiets , ondertussen is die geleverd en kan hij meedoen met onze trainingen . Onze wekelijkse trainingen worden goed bijgewoond en af en toe is er ook wel eens een speciale training . Elke G sporter heeft de kans zich zo te ontplooien.”

Bedoeling is dat Tim zijn debuut maakt op 30 augustus in Lichtervelde. “Dan vind er een open kampioenschap van Vlaanderen plaats voor mijn categorie. Op 13 september volgt een wedstrijd in Mol. De inwoner van Ham ziet dan in elk geval helemaal zitten: “Ik heb ondertussen ook een kameraad leren kennen die zelf actief is op het amateurniveau in Nederland. Sinds kort kan ik ook rekenen op zijn hulp bij mijn voorbereidingen op de wedstrijden. Uiteraard ben ik blij met alle steun die ik gekregen heb sinds het artikel!”